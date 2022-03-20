Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20.03.2022 15:49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Doğu Berk İnnalUMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Gülse Uğur 5, Nuran Tutsak 6, Melisa Korkmaz 6, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları, Solopova 3, Emel Sığırcı 12, Mircheva 5, Higgins 9, Babic 4ÇBK Mersin...

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Doğu Berk İnnal

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Gülse Uğur 5, Nuran Tutsak 6, Melisa Korkmaz 6, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları, Solopova 3, Emel Sığırcı 12, Mircheva 5, Higgins 9, Babic 4

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Zellous 10, Feride Şevval Akalan 4, Melis Talay 2, Yeliz Doğan 3, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 5, Fagbenle 16, Bonner 13, Esra Ural Topuz 20, Thomas 7

1. Periyot: 21-19

Devre: 32-40

3. Periyot: 44-70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 85-55 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
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Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Sıla, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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