Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

21.03.2022 19:22
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Mehmet Keseratar, Yiğit Emre Şimşek, Dorukhan KalyoncuBeşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 11, McCall 14, Melek Uzunoğlu 7, Elif Bayram 4, Simmons 25, İrem Naz Topuz 7, Jakobsone 3, İlayda Güner 8Çankaya Üniversitesi: White 21, Babkina 12, Derin...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Yiğit Emre Şimşek, Dorukhan Kalyoncu

Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 11, McCall 14, Melek Uzunoğlu 7, Elif Bayram 4, Simmons 25, İrem Naz Topuz 7, Jakobsone 3, İlayda Güner 8

Çankaya Üniversitesi: White 21, Babkina 12, Derin Yaya, Özge Kavurmacıoğlu 3, Prince 34, Melike Tuğba Oral 8, İnci Güçlü 4

1. Periyot: 24-24

Devre: 40-40

3. Periyot: 65-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 82-79 yendi.

YORUMLAR
500
ODÜ 'de Nevruz kutlaması ODÜ 'de Nevruz kutlaması Baba 6. Bölüm Ön İzleme Baba 6. Bölüm Ön İzleme

Mehmet Keseratar, Emre Şimşek, Sigorta, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 19:28:27. #1.11#
SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement