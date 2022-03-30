Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

30.03.2022 16:27
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Özen, Mehmet Onur SönmezAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 13, Davis 27, Sera Özelçi 3, Nared 13, Dubrovina 6, Öykü Taşkın, İlsu Darıcıoğlu 7, Yurkevichus 2UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk, Nuran...

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Özen, Mehmet Onur Sönmez

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 13, Davis 27, Sera Özelçi 3, Nared 13, Dubrovina 6, Öykü Taşkın, İlsu Darıcıoğlu 7, Yurkevichus 2

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 11, Solopova 4, Fields 16, Babic 15, Gülse Uğur 2, Mircheva 21

1. periyot: 16-18

Devre: 32-38

3. periyot: 54-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Antalya 07 Basketbol, UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 71-69 mağlup etti.

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Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz Üniversitesi, basketbol, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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