Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

30.03.2022 19:27
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Fenerbahçe Metro EnerjiHakemler: Ahmet Tatlıcı, Yiğit Emre Şimşek, Sibel KoçFenerbahçe Safiport: Sabally 17, Manolya Kurtulmuş 13, Olcay Çakır Turgut 9, Williams 6, Mc Bride 19, Şerife Alperi Onar 10, Çağla Karatekin 2, Selin Rachel Gül, Banu Şimşek 6, Ayşe Yılmaz 3, Hartley...

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Yiğit Emre Şimşek, Sibel Koç

Fenerbahçe Safiport: Sabally 17, Manolya Kurtulmuş 13, Olcay Çakır Turgut 9, Williams 6, Mc Bride 19, Şerife Alperi Onar 10, Çağla Karatekin 2, Selin Rachel Gül, Banu Şimşek 6, Ayşe Yılmaz 3, Hartley 11

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 16, Meltem Topaloğlu 3, Dilara Tongar 3, Abdi 12, Sventoraite 7, Zeynep Öykü Kalbisağde, Gökçe Doğan 2, Sevgi Tonguç 1, Williams 13, Gizem Tüzün, Helin Boybeyi 1

1. Periyot: 28-14

Devre: 52-28

3. Periyot: 78-46

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 96-58 yendi.

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Emre Şimşek, Fenerbahçe, basketbol, Metro, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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