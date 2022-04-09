Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Serhat Büker, Mesut Öztürk, Serdar Saraç
Nesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 19, Harika Gözde Eldaş 12, Coates 17, Thomas 18, Snytsina, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Nacickaite 15, Merve Uygül 2, Hülya Çoklar Asarcıklı
UMF Yapı İzmit Belediyespor: Gülse Uğur 3, Babic 17, Melisa Korkmaz 8, Fields 19, Mircheva 12, İdil Türk 3, Nuran Tutsak 4, Solopova 16, Nehir Ulufer
1. Periyot: 20-25
Devre: 37-49
3. Periyot: 60-63
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 88-82 yendi.
Kaynak: AA
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