Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

09.04.2022 20:27
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜHakemler: Serhat Büker, Mesut Öztürk, Serdar SaraçNesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 19, Harika Gözde Eldaş 12, Coates 17, Thomas 18, Snytsina, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Nacickaite 15, Merve Uygül 2, Hülya Çoklar AsarcıklıUMF Yapı İzmit Belediyespor: Gülse Uğur 3, Babic 17, Melisa...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Serhat Büker, Mesut Öztürk, Serdar Saraç

Nesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 19, Harika Gözde Eldaş 12, Coates 17, Thomas 18, Snytsina, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Nacickaite 15, Merve Uygül 2, Hülya Çoklar Asarcıklı

UMF Yapı İzmit Belediyespor: Gülse Uğur 3, Babic 17, Melisa Korkmaz 8, Fields 19, Mircheva 12, İdil Türk 3, Nuran Tutsak 4, Solopova 16, Nehir Ulufer

1. Periyot: 20-25

Devre: 37-49

3. Periyot: 60-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 88-82 yendi.

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Basketbol Süper Ligi, Mesut Öztürk, Kocaeli, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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