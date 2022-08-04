Başarı için iddialı takım kurmanın önemli olduğunu anlatan Çevirgen, "Başta FIBA Kadınlar Avrupa Ligi olmak üzere yarışacağımız bütün kulvarlarda, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz. Gerektiğinde ocak ayında yeni transferlerle takımımızı takviye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 4 kulvarda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika

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