Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf

11.01.2026 23:43
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli takımıyla çıktığı ilk maçta yıldızlaştı. Galatasaray'a karşı 1 gol kaydeden Guendouzi'nin maçtan sonra ortaya çıkan bir fotoğrafı taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Tekmeye kafa atan Guendouzi için, ''İşte yıllardır aradığımız o mücadeleci oyuncuyu bulduk'' yorumları yapıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı dördüncü kez müzesine götürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Matteo Guendouzi, ilk maçında attığı golün yanı sıra gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı.

BEĞENİ REKORU KIRAN FOTOĞRAF

Performansı, azmi ve hırsıyla taraftarlarını büyüleyen Matteo Guendouzi'nin maçtan sonra ortaya çıkan bir fotoğrafı da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Galatasaraylı futbolcu Sane ile girdiği bir ikili mücadelede tekmeye kafa attığı görülen Fransız oyuncunun bu fotoğrafı büyük beğeniyle karşılandı.

"İŞTE YILLARDIR ARADIĞIMIZ OYUNCU"

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu görseli birçok kez paylaşarak yeni yıldızlarının mücadeleci yapısına dikkat çekti. 26 yaşındaki oyuncuya savaşçı benzetmesi yapan taraftarlar, "İşte yıllardır aradığımız o mücadeleci oyuncuyu bulduk", "Tam bir savaşçı. Sakatlanmaktan korkmuyor", "Kim der ilk maçı diye. Doğuştan Fenerbahçeli gibi yüreğiyle oynuyor" yorumlarında bulundu.

Matteo Guendouzi, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

