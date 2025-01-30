Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Skriniar transferinin tanıtım videosunda ezeli rakibine çok konuşulacak bir göndermede bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Skriniar'ın Galatasaray'ın elinden alındığına vurgu yapılırken, yapay zeka ile oluşturulan görüntüde Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın yeni projesi olan "Florya'nın Suyu"nu içmeyi reddettiği görüldü.
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Skriniar videosu, sosyal medyada kısa süre en çok konuşulanlar arasına girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, paylaşılan bu videoyu etkileşim yağmurunu tuttu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme - Son Dakika
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