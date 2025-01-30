Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme

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Fenerbahçe, PSG'den Milan Skriniar'ı kiraladı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile de adı anılan Skriniar'ın transferinin tanıtım videosunda ezeli rakibine çarpıcı bir gönderme yaptı. Tecrübeli stoperin söz konusu videoda ''Florya'nın Suyu''nu içmeyi reddettiği görüldü. Resmi hesaplardan paylaşılan bu video kısa sürede viral oldu.

30.01.2025 18:26  Güncelleme: 18:38
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Skriniar transferinin tanıtım videosunda ezeli rakibine çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

"FLORYA'NIN SUYU"NU İÇMEYİ REDDEDİYOR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Skriniar'ın Galatasaray'ın elinden alındığına vurgu yapılırken, yapay zeka ile oluşturulan görüntüde Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın yeni projesi olan "Florya'nın Suyu"nu içmeyi reddettiği görüldü.

VİRAL OLDU

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Skriniar videosu, sosyal medyada kısa süre en çok konuşulanlar arasına girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, paylaşılan bu videoyu etkileşim yağmurunu tuttu.

Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a ortalığı karıştıracak gönderme

Milan Skriniar, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Mustafa Acik:
    iyiki Galatasaray almadı adam sakatmjs Fener'e kaldi 122 48 Yanıtla
    Murat Türk:
    Ağlama devam et 0 0
  • yusu omar:
    herkese nasip olmaz florya’nın suyu. 119 42 Yanıtla
  • Hakan Yıldız:
    ya bu kadar amatör bir video olabilir mi ya :) 108 34 Yanıtla
  • Adnan Pamuk:
    Bakalım onada bı acı yaşatalım da bizde onun gözyaşlarını bardağa koyar içeriz?????? 52 28 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Yönetim istifa diye kadıköyü inletenler sustu. Şimdi transfer şarhoşu oldular. Avareler. 11 yıldır aynı terane. 7 yılda 110 transfer yaptınız. Gelenin gidenin adlarını aklınızda tutamıyorsunuz. Sonuç ne sonuç? 62 18 Yanıtla
    Demir Demirkan:
    Helal olsun içimi dökmüşsün tırrik bunlar bro 0 0
    Savaş Özcan:
    Siz kac transfer yaptiniz? :) 0 0
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    zemzem içsin iyi gelir sakatlığına 48 15 Yanıtla
  • İsmail:
    sürekli zaten yoğun bakımda garipler transfer zamanı uyandırıyorlar transfer bitince yine uyutuyorlar 49 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme - Son Dakika
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