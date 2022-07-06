Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı

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Geçen sezonun devre arasını Mallorca'da kiralık geçiren ve bonservisi Lazio'da olan Vedat Muriqi, Club Brugge'e transfer olmaya hazırlanıyor.

YENİ ROTASI BELÇİKA

Sporx'in Voetbal Primeur'dan aktardığı habere göre, Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'i kadrosuna katan Club Brugge'nin Kosovalı futbolcuyu da kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi. Club Brugge'nin bu transfer için Lazio'ya bonservis olarak 9 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği kaydedildi.

SEZONUN YARISINI LA LIGA'DA GEÇİRDİ

Geçen sezonun yarısını Lazio'da geçiren Vedat Muriqi burada 1 asist yaparken hiç gol atamadı. Kosovalı golcü sezonun ikinci yarısını geçirdiği Mallorca'da ise 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.