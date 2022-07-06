Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı - Son Dakika
Üye Girişi

Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı

06.07.2022 20:04

Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Vedat Muriqi'in, Club Brugge'e transferi an meselesi. Lazio forması giyen Kosovalı golcü için Belçika ekibinin 9 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği öne sürüldü..

Geçen sezonun devre arasını Mallorca'da kiralık geçiren ve bonservisi Lazio'da olan Vedat Muriqi, Club Brugge'e transfer olmaya hazırlanıyor.

YENİ ROTASI BELÇİKA

Sporx'in Voetbal Primeur'dan aktardığı habere göre, Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'i kadrosuna katan Club Brugge'nin Kosovalı futbolcuyu da kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi. Club Brugge'nin bu transfer için Lazio'ya bonservis olarak 9 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği kaydedildi.

SEZONUN YARISINI LA LIGA'DA GEÇİRDİ

Geçen sezonun yarısını Lazio'da geçiren Vedat Muriqi burada 1 asist yaparken hiç gol atamadı. Kosovalı golcü sezonun ikinci yarısını geçirdiği Mallorca'da ise 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR
500
Larin, Club Brugge ile sözleşme imzaladı Larin, Club Brugge ile sözleşme imzaladı Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı

Vedat Muriqi, Club Brugge, Cyle Larin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı - Son Dakika


Son Dakika
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:31 Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan eşekle yaptığı antrenman görüntüleri hakkında açıklama yaptı
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 20:18:57. #1.12#
SON DAKİKA: Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement