Herkes İçin Spor Federasyonu mali genel kurulunda yönetim raporları ibra edildi - Son Dakika
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Herkes İçin Spor Federasyonu mali genel kurulunda yönetim raporları ibra edildi

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Herkes İçin Spor Federasyonu mali genel kurulunda yönetim raporları ibra edildi
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Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu 9. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı; yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Başkan Kerim Çomoğlu, 81 ilde 3 ayrı dönemde spor faaliyetleri düzenlediklerini belirterek yerel yönetimlere işbirliği çağrısı yaptı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu 9. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda gündem okunarak kabul edildi. Divan başkanlığını Erbil Yiğitbaş'ın yaptığı olağan mali genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, konuşmasında, federasyonun güçlü bir mali yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Genel kurula katılan delegelere teşekkür eden Çomoğlu, "63 federasyon arasında Türkiye'nin en şanslı federasyon başkanıyım. Genel kurulumuzun delegeleri kıymetli valilerimiz, belediye başkanlarımız, dekan hocalarımız ve il müdürlerimizden oluşuyor. Türkiye'nin 81 ilinde bulunan valilerimiz, belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz ve hocalarımızla Türk sporuna hizmet etme imkanı yakaladım." diye konuştu.

Çomoğlu, "Bu yıl 81 ilde 3 ayrı dönemde spor faaliyetleri düzenledik. Türkiye'deki gençlerin spora yönlendirilmesi, daha sağlıklı bir yaşam için açık ve net söylüyorum; tüm il müdürlerimiz, yerel yönetimlerimiz gelin işbirliği yapalım. Türkiye'nin dört bir yanında her türlü sağlıklı yaşam ile spor etkinliğine destek olacağımızın sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
TürkiyeAnkaraGüncelSporSon Dakika

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