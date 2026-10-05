Herkes İçin Spor Federasyonu\'nun 9. Mali Genel Kurulu\'nda raporlar ibra edildi

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun 9. Mali Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun 9. Mali Genel Kurulu'nda gündem maddeleri kabul edilirken, yönetim ve denetim kurulu raporları da delegelerin oyuna sunularak ibra edildi. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada federasyonun güçlü mali yapısına dikkat çekti. Çomoğlu, federasyon faaliyetlerinin 81 ilde etkin, düzenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Sporun toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Çomoğlu, düzenlenen organizasyonlarla farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Federasyonun yıl boyunca ülke genelinde gerçekleştirdiği faaliyetlere de değinen Çomoğlu, "Bu yıl 81 ilde 3 ayrı dönemde spor faaliyetleri düzenledik. Türkiye'deki gençlerin spora yönlendirilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam için tüm il müdürlerimize ve yerel yönetimlerimize çağrıda bulunuyorum; gelin iş birliği yapalım. Türkiye'nin dört bir yanında sağlıklı yaşam ve spor etkinliklerine destek olacağımızın sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.