Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun - Son Dakika
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Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun

Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
23.07.2025 07:52
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Nantes ile yollarını ayırmak üzere olan golcü futbolcu Mostafa Mohamed için yeni bir talip çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Nice, Mısırlı futbolcuyla ilgilendiğini duyurdu. Geçmişte Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki Mohamed, son 3 yıldır Nantes'ta forma giyiyordu. Fransız ekibi, forvet hattını yenilemek amacıyla Mohamed'i kadrosuna katmayı planlıyor. Mısırlı oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Nantes ile yollarını ayırmak üzere olan Mostafa Mohamed için sürpriz bir talip çıktı. Nice'in golcü futbolcu ile ilgilendiği ve Mısırlı oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması da giyen Mostafa Mohamed daha sonra Nantes'a transfer olmuştu. 3 yıldır burada forma giyen Mısırlı golcü ile inişli çıkış bir performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili ise Fransız ekibi karar aşamasına geldi. Mostafa Mohamed hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor. Başarılı futbolcuya ise sürpriz bir takım talip oldu.

NİCE, MOSTAFA MOHAMED'İ LİSTESİNE EKLEDİ

Mostafa Mohamed ile ilgili ise Fransız basını bir haber ortaya attı. Haberde Ligue 1 ekiplerinden Nice'in golcü futbolcu ile ilgilendiğine yer verildi. Fransız ekibi, Gaëtan Laborde ve Evann Guessand'ı satmak için görüşmelerde bulunuyor. Bu durumun ardından ise forvet hattını yenilemek isteyen Nice, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. Mısırlı oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

Mostafa Mohamed, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun - Son Dakika

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