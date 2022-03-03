HES kodu sorgulamasının iptali sonrası kulüpler, taraftarlarını tribüne çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

HES kodu sorgulamasının iptali sonrası kulüpler, taraftarlarını tribüne çağırdı

03.03.2022 15:40
HES kodu sorgulamasının iptali sonrası kulüpler, taraftarlarını tribüne çağırdı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki müsabaka girişi HES kodu sorgulamasını kaldırdığını açıklamasının ardından Spor Toto Süper Lig ekipleri, yaptıkları duyurularla taraftarlarını tribüne çağırdı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki müsabaka girişi HES kodu sorgulamasını kaldırdığını açıklamasının ardından Spor Toto Süper Lig ekipleri, yaptıkları duyurularla taraftarlarını tribüne çağırdı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep FK, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sınırlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Yukatel Kayserispor'un duyurusunda, "Geldi çocuklar, o güzel günler geldi. Stadyuma girişlerde HES uygulaması ve aşı şartı kaldırıldı! Hedefe yürüdüğümüz sezonda artık Kovid-19 engellerinden de kurtuluyoruz." ifadeleri kullanılırken, Fraport TAV Antalyaspor'un açıklamasında, "Maaile Antalya Stadyumu'na! TFF tarafından alınan kararla, HES sorgulaması ile ilgili uygulama kaldırılmıştır. Aynı zamanda maçlara girişte 12 yaş sınırı da artık olmayacaktır. 7 yaş ve üzeri Passolig kartı olan taraftarlarımız maçlara girebilecektir." denildi.

YORUMLAR
500
Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu TBF: 'HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacaktır' TBF: 'HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacaktır'

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, HES kodu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor HES kodu sorgulamasının iptali sonrası kulüpler, taraftarlarını tribüne çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:28 Ukrayna halkı aktif savunmada: Demirlerden "kirpi" yaparak barikatları güçlendiriyorlar!
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
15:09 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
15:09 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaş tazminat talebi: Rusya buna mecbur kalacak!
15:04 Parti heyetini Moskova'ya yollayan Perinçek: Rusya, Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadı! Heyette Ethem Sancak da var
14:58 İkizlerinin videosunu paylaştı ve sordu: Ne anlatıyorlar size? Pelin Akil'den gülümseten davranış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: HES kodu sorgulamasının iptali sonrası kulüpler, taraftarlarını tribüne çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement