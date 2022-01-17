Hikmet Karaman: Oyuncularımın çalışkanlığından memnunum

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, takım ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ben oyuncularımın iyi niyeti çalışkanlığından memnunum. Birlikte çalışacağız, birlikte gelişeceğiz ve yenilmemeyi alışkanlık haline getirip Kayserispor'u farklı bir yere getireceğiz" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon, pas ve taktik çalışması yaptı. Antrenman öncesi açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Tribünler biraz daha dolduralım. Koronavirüs var, hava soğuk ama 12'inci adam çok önemli. Başakşehir iyi bir takım. Biz de her geçen gün üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Parolamız olmalı, alışkanlıkları devam ettirmeliyiz. Yenilmemeliyiz, yenmeliyiz. Daha iyi şeyler yapmalıyız. Futbol hata oyunu hata yapmadan doğruyu göremiyoruz. Çarşamba günü Başakşehir, ardından da hafta sonu Kasımpaşa maçı var, önemli. Adana Demirspor maçı geride kaldı. Daha sonraki iki maçla birleştirirsek bu 3 maçı en iyi şekilde atlatmak zorundayız. Transfer edilen isimler Adana Demirspor maçında oynayamadı. Mert Çetin koronavirüs atlattı bir kaç günü var. Bertolacci'nin küçük bir sakatlığı vardı onun MR sonucunu bekliyoruz. Abdulkadir Parmak zihinsel olarak ve antrenman durumu olarak hazır" diye konuştu.

"REKABET ORTAMI ARTTI"Hikmet Karaman konuşmasının devamında, "Kayserispor'un 5 maçtır yenilmediğinin sorulması üzerine teknik direktör Hikmet Karaman, "Devam etmeliyiz, neden olmasın. Antrenmana çıkmadan önce Mensah'ı gördüm. Mensah çok önemli bir zamanda antrenmanda sakatlandı. O da olsaydı ne kadar fazla puan alabilirdik. Yeni gelen arkadaşlar var. Rekabet ortamı arttı. Biz iyi bir takımız. Fakat gelişmekte olan bir takımız. Gözden kaçan bir şey var, sezon başı 15 futbolcu gelmiş. Bunların yüzde 80'i yabancı. 2 senede bir takım kurgusu üzerine hareket etmedik. Bir de sakatlıklar çıktı. Takım formatı, takım 11'i takım taktiği grup taktiği bireysel gelişimler böyle zaman alıyor. Ben oyuncularımın iyi niyeti çalışkanlığından memnunum. Birlikte çalışacağız, birlikte gelişeceğiz ve yenilmemeyi alışkanlık haline getirip Kayserispor'u farklı bir yere getireceğiz. Tehlike bölgesinden ne kadar uzak oldun iyi tabi ama daha önemlisi şehre ve taraftarımıza farklı şeyler göstermek istiyoruz. Bu da bizim elimizde. Önümüzde Başakşehir maçı var. Hodri meydan hep birlikte başaralım" açıklamasında bulundu.ABDULKADİR PARMAK: HEDEFLERİ BANA YAKIN OLAN TAKIM KAYSERİSPOR'DUKayserispor'un devre arası transfer ettiği isimlerden Abdulkadir Parmak, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Abdulkadir Parmak, "Transferimde önemli olan Berna Başkanın ve hocanın beni ikna etmesiydi. Hedefleri benim hedeflerimle aynı ölçüdeydi, o nedenle Kayserispor'u seçtim. 4-5 kulüp vardı beni isteyen ama hedefleri bana yakın olan takım Kayserispor'du. Beni çok istedi, buradan başkanımıza teşekkür ediyorum, hocama da teşekkür ediyorum. Mutluyum inşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. Çarşamba günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının sorulması üzerine Abdulkadir Parmak, "Bu maç bizim için çok önemli. Üst taraflara oynamak istiyorsak bu maçları kazanmamız gerekiyor. Takım da bunun bilincinde zaten. Forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" yanıtını verdi.