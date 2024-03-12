Hindistan'da Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda Türk sporcular başarılı oldu - Son Dakika
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Spor

Hindistan'da Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda Türk sporcular başarılı oldu

Hindistan'da düzenlenen Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda Türk sporcular, trap ve havalı tüfek müsabakalarında başarılı sonuçlar elde etti. Muaz Erdem Madran, Hüseyin Sandal, Erhan Bakan ve Yusuf Kanbur trap müsabakalarında dereceye girdi. Hakan Abakay, Suzan Çevik, Murat Oğuz ve Savaş Üstün ise havalı tüfek müsabakalarında mücadele etti. Türk milli takımı, toplamda 1863,4 puanla takım halinde 7. sırayı elde etti.

12.03.2024 15:05
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Hindistan'da devam eden Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda, trap müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda trap karışık (PT3) SG-U kategorisinde yarışan Muaz Erdem Madran, 17 puanla 5'inci, Hüseyin Sandal, 90 puanla 10'uncu, karışık (PT1) SG-S kategorisinde Erhan Bakan 11 puanla 6'ncı oldu.

Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Yusuf Kanbur, 82 puanla 7'nci sırada yer aldı.

10 metre havalı tüfek erkeklerde Hakan Abakay, 605.1 puanla 20'nci, 10 metre havalı tüfek kadınlarda Suzan Çevik, 604.6 puanla 17'nci, 25 metre tabancada Murat Oğuz 541 puanla 23'üncü, 10 metre havalı tüfek karışıkta Hakan Çevik 623 puanla 25'inci, Tayyar Sinankılı 608.9 puanla 41'inci,

10 metre havalı tüfek karışık takım (R10) SH1 kategorisinde yarışan milli sporcular da toplamda 609.8 puanla 8'inci oldu.

50 metre tabanca karışıkta Murat Oğuz 509 puanla 25'inci, 10 metre havalı tüfek yatarak karışıkta Savaş Üstün 626.1 puanla 34'üncü, Hakan Abakay 622.5 puanla 46'ncı, Suzan Çevik 614.8 puanla 53'üncü sırada müsabakaları bitirdi.

Milli sporcular toplamda attıkları 1863,4 puanla takım halinde 7'ncilik elde etti.

WSPS Dünya Kupası, yarın 10 metre havalı tabanca müsabakasıyla devam edecek.

Kaynak: AA

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