Hindistan'da Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda Türk sporcular başarılı oldu

Lüleburgaz'da Basketbol Okulu Açıldı

Tofaş Spor Kulübü ve G7 Spor Kulübü iş birliğinde Lüleburgaz Spor Salonu'nda açılan basketbol okulunda eğitimler başladı. Basketbol okulunda alanında uzman antrenörler ve idareciler tarafından eğitim verilecek. Ayrıca, Tofaş Spor Kulübü'nün altyapı eğitim programı da uygulanacak ve genç yeteneklerin ortaya çıkması hedefleniyor. Sporculara modern ve uygun koşullarda eğitim imkanı sunulacak ve gelecek sezon için güçlü takımlar oluşturularak genç yeteneklerin ulusal düzeyde kendilerini kanıtlamalarına fırsat tanınacak.