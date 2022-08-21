Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb 'de gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Hırvatistan 'da düzenlenen 2022 Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Berkay Çelik, U2000 kategorisinde şampiyon oldu.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

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