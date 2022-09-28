Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada trap büyük kadınlar kategorisinde mücadele eden Rümeysa Pelin Kaya 107 puanla 51. ve Safiye Sarıtürk Temizdemir ise 107 puanla 52. oldu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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