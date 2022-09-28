Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası

28.09.2022 14:56
Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası

Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Şampiyonası devam ediyor.

Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada trap büyük kadınlar kategorisinde mücadele eden Rümeysa Pelin Kaya 107 puanla 51. ve Safiye Sarıtürk Temizdemir ise 107 puanla 52. oldu.

Şampiyonada trap büyük erkekler kategorisinde ise milli sporculardan Nedim Tolga Tunçer 117 puanla 36. ve Oğuzhan Tüzün 116 puanla 46. sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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