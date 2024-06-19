Stat: Volkspark
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic (Dk. 84 Sosa), Modric, Brozovic (Dk. 46 Mario Pasalic), Kovacic, Majer (Dk. 46 Sucic), Kramaric (Dk. 84 Baturina), Petkovic (Dk. 69 Budimir)
Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Asllani, Ramadani (Dk. 85 Hoxha), Laçi (Dk. 72 Gjasula), Asani (Dk. 64 Seferi), Bajrami, Manaj (Dk. 85 Daku)
Goller: Dk. 11 Laçi, Dk. 90+5 Gjasula (Arnavutluk), Dk. 74 Kramaric, Dk. 76 Gjasula (kendi kalesine) (Hırvatistan)
Sarı kartlar: Dk. 77 Hysaj, Dk. 90+4 Daku, Dk. 90+7 Gjasula (Arnavutluk), Dk. 87 Ivusic (yedek kulübesinde) (Hırvatistan)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk 2-2 berabere kaldı.
11. dakikada Arnavutluk öne geçti. Asani, sağ kanattan ceza sahasına tehlikeli bir orta gönderdi. Kale sahası önünde topa iyi yükselen Laçi, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne taşıdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Arnavutluk'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
74. dakikada Hırvatistan skoru eşitledi. Budimir'in ceza sahasına pasında Kramaric'in yerden sol köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1
76. dakikada Hırvatlar öne geçmeyi başardı. Ceza sahasının solundan son çizgiye inen Budimir, topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Sucic'in yaptığı vuruşta Arnavut futbolcu Gjasula'ya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
90+5. dakikada Arnavutluk beraberliği yakaladı. Hoxha'nın sol kanattan ceza alanına girerek yerden penaltı noktasına gönderdiği topu düzgün vuruşla ağlarla buluşturan Gjasula, durumu 2-2'ye getirdi.
Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
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