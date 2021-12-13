Hisarcık Belediyespor deplasmanda Muratlıspor'u 5-1 yendi

Kütahya Cahit Özel Süper Amatör Ligde mücadele eden Hisarcık Belediyespor, deplasmanda Muratlıspor'u 5-1 yenerek ikinciliğe yükseldi.
Hisarcık Belediyespor Süper Amatör Lig altıncı hafta maçında deplasmanda Muratlıspor ile karşılaştı. Baştan sona üstün götürdüğü maçı Ahmet Yavuz ve İsmail Öztürk'ün 2'şer, Tunahan Kılıç'ın 1 golüyle 5-1 kazanan Hisarcık Belediyespor 12 puana ulaşırken, 14 puanlı Akıncılarspor'un ardından ikinciliğe yerleşti.
Hisarcık Belediyespor Kütahya SAL liginde 6 maçta attığı 18 golle en fazla gol atan takım konumunda. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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