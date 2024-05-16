Hisarcık'ta Atatürk Koşusu - Son Dakika
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Hisarcık'ta Atatürk Koşusu

Hisarcık\'ta Atatürk Koşusu

Hisarcık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atatürk Koşusu sona erdi. Kızlar ve Erkekler kategorisinde yapılan koşuda dereceye giren öğrenciler belirlendi. Ödüller, 19 Mayıs töreninde takdim edilecek.

16.05.2024 12:51
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Hisarcık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Koşusu düzenlendi.

Ortaöğretim Kurumları öğrencileri arasında Kızlar ve Erkekler kategorisinde düzenlenen Atatürk Koşusu Simav karayolu Gediz kavşağından başlayıp İlçe Emniyet Amirliği önünde sona erdi. Koşu sonunda kızlarda, Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Ayşenur Şahin birinci, Ziynet Gündüz ikinci ve Sevgi Tunç üçüncü oldu. Erkeklerde, Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Enes Taşdeler birinci, Seydi Resul İmam Hatip Lisesinden Erol Aldemir ikinci ve Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Hüseyin Dinç üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Kutlama töreni esnasında protokol tarafından takdim edilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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