''Hoca çok kazanıyor'' diyen Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın maaşını açıkladı - Son Dakika

''Hoca çok kazanıyor'' diyen Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın maaşını açıkladı

Son Güncelleme: 14.09.2023 09:44

Sinan Engin, aynı programda birlikte yorumculuk yaptığı Ahmet Çakar'ın kanaldan aylık 500 bin lira maaş aldığını söyledi.

343 Dijital YouTube kanalında gazeteci Serhat Ulueren'in konuğu olan Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aylık 500 bin lira kazandığını açıkladı.

"HOCA ÇOK KAZANIYOR"

Sinan Engin programda yaptığı açıklamada, "Hoca çok kazanıyor. Ayda 500 lira para kazanıyor." ifadelerini kullanarak Çakar'ın aylık maaşının 500 bin lira olduğunu ifade etti.

"HİÇ ALKOL KULLANMIYOR"

Serhat Ulureren'in Ahmet Çakar'ın alkol alıp almadığı sorusuna ise Sinan Engin, "Hiç, geçen gün cuma namazına gidiyordu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, Sinan Engin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Hoca çok kazanıyor'' diyen Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın maaşını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Hoca çok kazanıyor'' diyen Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın maaşını açıkladı - Son Dakika
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