Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe\'ye bedava yıldız

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa uzak kalan ve kötü günler geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu doğrultuda hareket eden sarı-lacivertli yönetim, Arsenal'de forma giyen 31 yaşındaki ön libero Thomas Partey için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcu için sezon sonu harekete geçeceği ve menajerine şartlarının sorulacağı öğrenildi.

HOCASI İSTEMİYOR

Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Partey'in oyun sistemine uymadığını defalarca belirtmişti. Bundan dolayı yeni sözleşme yapılmasına sıcak bakılmadığı bilinen detaylar arasında yer alıyor.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Arsenal formasıyla 49 maça çıkan Partey, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.