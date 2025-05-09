Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa uzak kalan ve kötü günler geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Bu doğrultuda hareket eden sarı-lacivertli yönetim, Arsenal'de forma giyen 31 yaşındaki ön libero Thomas Partey için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcu için sezon sonu harekete geçeceği ve menajerine şartlarının sorulacağı öğrenildi.
Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Partey'in oyun sistemine uymadığını defalarca belirtmişti. Bundan dolayı yeni sözleşme yapılmasına sıcak bakılmadığı bilinen detaylar arasında yer alıyor.
Bu sezon Arsenal formasıyla 49 maça çıkan Partey, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız - Son Dakika
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