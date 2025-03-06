HOKA, Türkiye Pazarına Giriş Yaptı

Spor

KOŞU ayakkabı markası HOKA, spor şirketi Sportive ile Türkiye pazarına giriş yaptığını duyurdu.

Sportive'in distribütörlüğünde satışa çıkacak HOKA, inovatif teknolojileri ve yastıklama sistemiyle hem profesyonel sporculara hem de aktif yaşamı benimseyen herkese yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Fransız iki sporcunun 'uçarcasına koşu hissi veren bir ayakkabı' hayaliyle doğan ve bugün California merkezli Deckers Outdoor Corporation çatısı altında faaliyet gösteren HOKA, küresel çapta hızla büyüdüğünü ve pazar payını istikrarlı bir şekilde artırdığını duyurdu. Koşuculara konfor, hafiflik ve denge sunmayı vaat eden HOKA, Cushioned Midsole (üstün yastıklama), patentli Active Foot Frame (dinamik kavrama) ve MetaRocker (akıcı adımlar) teknolojileriyle vücudun doğal hareket akışına uyum sağlamayı hedefliyor.

'Fly Human Fly' mottosuyla yola çıkan marka, 2025 ilkbahar yaz sezonuyla birlikte seçkin mağazalarda sporseverlerle buluşacak.