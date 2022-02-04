Üye Girişi
Hokey: Erkekler Salon Süper Ligi - Son Dakika

Hokey: Erkekler Salon Süper Ligi

04.02.2022 11:01
Hokey: Erkekler Salon Süper Ligi

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Erkek Takımı, Alanya'da Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2021-2022 Erkekler Salon Süper Ligi'nde namağlup unvanla şampiyon oldu.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Erkek Takımı, Alanya'da Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2021-2022 Erkekler Salon Süper Ligi'nde namağlup unvanla şampiyon oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, THF 2021-2022 Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap maçları Antalya'nın Alanya ilçesindeki şampiyonada son maçını Alanya Yıldızları Hokey Spor Kulübü ile yaparak sahadan 7-2'lik skorla galip ayrıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Süper ligdeki 20 maçımızı da kazandık ve lig şampiyonu olduk. Bugün ligin son maçlarının ardından düzenlenecek törenle takımımız bir kez daha kupa kaldıracak. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Şampiyonasıdır." ifadelerini kullandı.

Sporcuları ve teknik heyeti kutlayan Kaplan, şunları kaydetti:

"THF 2021-2022 Erkekler Salon Süper Ligi'ni bugünkü aldığımız galibiyetlerle erkeklerde şampiyon olarak tamamladık. Sonuçlarda büyük emekleri geçen başta teknik heyetimiz ve sporcularımız olmak üzere emeği geçen bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki hedefimiz Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek olan 11-13 Şubat tarihleri arasında EuroHockey Indoor Club Şampiyonası'dır. Burada Avrupa'nın en büyük ve en güçlü takımlarıyla karşılaşacağız. Hedefimiz bir kez daha Avrupa Şampiyonluk Kupasını ülkemize kazandırmaktır. Şampiyonluk kupamızı bugün oynanacak ligin son maçlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle alacağız."

Hokey: Erkekler Salon Süper Ligi
Hokey: Erkekler Salon Süper Ligi
Hokey: Erkekler Salon Süper Ligi

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Alanya, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hokey: Erkekler Salon Süper Ligi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:12 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek?
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:21 Samanlıkta tilki besleyen adam: Besliyorum sözünde durursa hindilerimi yemeyecek
10:43 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?
10:16 Ayakları yok ama 32 yıllık ayakkabıcı: Ben tadamadım ama hevesle yapıyorum!
09:43 İstanbul Valiliği'nden İsbak A.Ş.'ye soruşturma: Gerekçe, izinsiz dijital yardımlar
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:20:11. #1.13#
SON DAKİKA: Hokey: Erkekler Salon Süper Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement