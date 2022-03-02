Hokey liginde şampiyon olan Diyarbakır Peyasspor'un sporcuları eğitimde de öncü - Son Dakika
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Hokey liginde şampiyon olan Diyarbakır Peyasspor'un sporcuları eğitimde de öncü

02.03.2022 15:50
Hokey liginde şampiyon olan Diyarbakır Peyasspor'un sporcuları eğitimde de öncü

İzmir'de 22-27 Şubat tarihleri arasında yapılan Türkiye Hokey Federasyonu 1. Lig müsabakalarında şampiyon olan Diyarbakır Peyasspor Hokey Takımı, kadrosunda yer alan sporcuların eğitim kimliğiyle dikkat çekiyor.

İzmir'de 22-27 Şubat tarihleri arasında yapılan Türkiye Hokey Federasyonu 1. Lig müsabakalarında şampiyon olan Diyarbakır Peyas spor Hokey Takımı, kadrosunda yer alan sporcuların eğitim kimliğiyle dikkat çekiyor. Takımdaki sporcuların 9'ü üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksek okullarında, 7'si ise spor lisesinde öğrenim görerek geleceğin eğitimcileri olmaya hazırlanıyor.

Bir yandan sahada başarıdan başarıya koşarak memleketlerini Türkiye Hokey Federasyonu 1. Ligi'ne taşırken, diğer yandan öğrenim hayatlarına da devam ederek örnek bir sporcu profili çiziyorlar. Bu başarıyı gösteren takım, geçen hafta İzmir'de yapılan 1. Lig müsabakalarında şampiyonluğa uzanan Diyarbakır ekibi Peyasspor.

Takımdaki sporcuların 3'ü Dicle Üniversitesi, 2'si Batman Üniversitesi ve 7'si de Diyarbakır Spor Lisesi'nde öğrenim hayatına devam ediyor. Sporcuların eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Peyasspor Kulübü Asbaşkanı Ali Fuat Koyun, sporcuların aynı zamanda gelecek için de güzel mesajlar vererek topluma örnek olduğunu söyledi.

"Sporcularımızı eğitime teşvik ediyoruz"

Ali Fuat Koyun, sporcularımızı ilköğretimden itibaren seçip tüm eğitim hayatları boyunca takiplerini yaptıklarını belirterek, "Okul sporlarında gösterdikleri başarı ile spor liselerini genellikle tercih eden sporcularımız buradan üniversite hayatına atılmaktadırlar. Sporcularımızdan Ali Gaffar Duva, hakim taşar ve İbrahim Demirtop, Dicle Üniversitesi BESYO bölümünde öğrenimlerine devam etmektedirler. Sporcularımız spor lisesi mezunu olup, defalarca milli takımda ülkemizi başarı ile temsil etmişlerdir. Beden eğitimi ve spor yüksek okullarında okuyan sporcularımız, bu branşın artık kendi ilinde de okutulmasını talep etmektedirler. Yakın zamanda yapılacak olan üniversitelerarası hokey müsabakalarında üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yine spor lisesi öğrencisi sporcularımız tek hedeflerinin kendi şehirlerinde üniversite okumak ve buradan yükselmek olduğunu belirtiyor. Bu profili taşıyan sporculara sahip olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. - DİYARBAKIR

Hokey liginde şampiyon olan Diyarbakır Peyasspor'un sporcuları eğitimde de öncü
Hokey liginde şampiyon olan Diyarbakır Peyasspor'un sporcuları eğitimde de öncü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hokey liginde şampiyon olan Diyarbakır Peyasspor'un sporcuları eğitimde de öncü - Son Dakika


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