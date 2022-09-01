Ajax, Florian Grillitsch'i transfer etti - Son Dakika
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Ajax, Florian Grillitsch'i transfer etti

01.09.2022 19:02
Ajax, Florian Grillitsch'i transfer etti

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch'i kadrosuna kattı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch'i kadrosuna kattı.

Ajax Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Grillitsch ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine Werder Bremen'de başlayan Grillitsch, 2017-2022 yıllarında Hoffenheim'da görev yaptı.

Türk kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülen 27 yaşındaki futbolcu, Hoffenheim kariyerinde 151 maça çıktı ve 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: AA

TSG 1899 Hoffenheim, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ajax, Florian Grillitsch'i transfer etti - Son Dakika
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