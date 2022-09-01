Ajax, Florian Grillitsch'i transfer etti

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch'i kadrosuna kattı.
Ajax Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Grillitsch ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Profesyonel kariyerine Werder Bremen'de başlayan Grillitsch, 2017-2022 yıllarında Hoffenheim'da görev yaptı.
Türk kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülen 27 yaşındaki futbolcu, Hoffenheim kariyerinde 151 maça çıktı ve 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
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