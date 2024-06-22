Hollanda'da Tribünde Yaşanan Kaza Nedeniyle Maç İptal Edildi - Son Dakika
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Hollanda'da Tribünde Yaşanan Kaza Nedeniyle Maç İptal Edildi

Hollanda Eredivisie takımlarından Twente'nin Stevo ile oynayacağı hazırlık maçı, tribünde yaşanan kaza sonucu iptal edildi. Taraftarlar tarafından yakılan meşaleler ve açılan dev pankartın vinçten kopması sonucu yaşanan olayda yaralananlar için tıbbi yardım çağrıldı. Twente kulübü, taraftarların durumunun iyi olduğunu ve olaydan etkilenenlere destek sağladıklarını belirtti.

22.06.2024 21:32
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Hollanda'da Stevo ile Twente takımları arasında oynanması planlanan hazırlık maçı, tribünde yaşanan kaza nedeniyle iptal edildi.

Hollanda Eredivisie takımlarından Twente'nin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Stevo ile oynayacağı maça, tribünde yaşanan kaza sonrası gölge düştü. Sportpark de Peuverweide'da oynanacak müsabaka öncesi iki takım futbolcularının sahaya çıkarken, taraftarlar tarafından kale arkasında meşaleler yakıldı ve vinç yardımıyla dev bir pankart açıldı. Bir süre sonra ise vinçten kopan pankart taraftarların üzerine düştü. Yaşanan bu olay sonrası saha kenarındakiler, o bölgede yaralananların yardımına koştu.

Hazırlık maçı da iptal edilirken, Twente kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarların bilincinin yerinde olduğunu ve tıbbi yardım aldıklarını, tedbir amaçlı ambulans çağrıldığı ifade edildi. Kulüp geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, tüm dikkatlerinin olaydan etkilenen taraftarlara yoğunlaştığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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