37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi - Son Dakika
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37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi

20.08.2022 23:20
37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi

Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 3. haftasında konuk ettiği Cambuur'a 4-1 yenildi. Sittard'ın tek sayısının sahibi 37 yaşındaki Burak Yılmaz, yeni takımıyla çıktığı 3. maçta 2. golünü kaydetti.

Fortuna Sittard ile Cambuur, Hollanda Eredivisie 3. hafta maçında Fortuna Sittard Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı.

PERDEYİ BURAK YILMAZ AÇTI

Karşılaşmada Fortuna Sittard, 10. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ile öne geçti. Ancak ev sahibi ekip maçtaki üstünlüğünü koruyamadı. Cambuur, 47. dakikada Breij ve 79. ve 87. dakikalarda Hoedemakers ile 90. dakikada Jasper Ter Heide'in golleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı.

3. MAÇTA 2. GOLÜNÜ ATTI

Fortuna Sittard formasıyla 3. maçına çıkan Burak Yılmaz, 2. golünü attı. Hollanda ekibinin Gaziantep FK'den transferi Doğan Erdoğan ise maça yedek başladı ve 80. dakikada Siovas'ın yerine oyuna dahil oldu.

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