Fortuna Sittard ile Cambuur, Hollanda Eredivisie 3. hafta maçında Fortuna Sittard Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı.
Karşılaşmada Fortuna Sittard, 10. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ile öne geçti. Ancak ev sahibi ekip maçtaki üstünlüğünü koruyamadı. Cambuur, 47. dakikada Breij ve 79. ve 87. dakikalarda Hoedemakers ile 90. dakikada Jasper Ter Heide'in golleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Fortuna Sittard formasıyla 3. maçına çıkan Burak Yılmaz, 2. golünü attı. Hollanda ekibinin Gaziantep FK'den transferi Doğan Erdoğan ise maça yedek başladı ve 80. dakikada Siovas'ın yerine oyuna dahil oldu.
Son Dakika › Spor › 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi - Son Dakika