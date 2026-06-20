Stat: Houston
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, de Jong (Dk. 59 Koopmeiners), Reijnders (Dk. 59 Til), Malen (Dk. 46 Summerville), Gakpo (Dk. 90 Noa Lang), Brobbey (Dk. 72 Depay)
İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardsson (Dk. 55 Elanga), Karlström (Dk. 55 Zeneli), Yasin Ayari (Dk. 79 Taha Ali), Gudmundsson (Dk. 90 Stroud), Nygren (Dk. 55 Bergvall), Gyökeres, Isak
Goller: Dk. 5 ve 17 Brobbey, Dk. 47 ve 54 Gakpo, Dk. 89 Summerville (Hollanda), Dk. 59 Elanga (İsveç)
Sarı kartlar: Dk. 53 Gudmundsson, Dk. 75 Yasin Ayari, Dk. 80 Bergvall (İsveç)
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Hollanda, İsveç'i 5-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Hollanda, İsveç'i 5-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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