Hollanda, İsveç\'i 5-1 yenerek lider oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu 2. hafta maçında Hollanda, İsveç'i 5-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nun 2. haftasında Hollanda ile İsveç, NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönetti maçın 6. dakikasında Brobbey'in golüyle Hollanda 1-0 öne geçti. 17. dakikada yine Brobbey'in fileleri havalandırmasıyla Hollanda farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Portakalların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Hollanda, 47. dakikada Gakpo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gakpo Portakalları 4-0 öne geçirdi. İsveç'in tek sayısını 59. dakikada Elanga kaydederken, 89. dakikada Summerville'nin golüyle Hollanda mücadeleyi 5-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Ronald Koeman'ın öğrencileri liderliğe yükseldi.

Grubun son haftasında Hollanda ile Tunus karşılaşacak. İsveç de Japonya ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL