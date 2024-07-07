Hollanda, Türkiye'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, küçük bir ülke olarak yarı finale kaldıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ronald Koeman, "Bütün ülke için özel bir his, biz küçük bir ülkeyiz ve yarı finale kaldık. İngiltere ile oynayacağız. Gurur duyuyoruz. Çarşamba günü yarı final oynama fırsatını elde ettik, bu akşam biraz zorlandık ama bizim için basit bir zafer olmadı. Türk Milli Takımı bugün elinden geleni yaptı, biz de büyük bir yürekle maçı oynadık. Oyuncularım bu akşam büyük bir yürekle oynadılar, ikinci yarıyı iyi oynadılar. Son 5 dakika olanları benden daha iyi görmüşsünüzdür evet zorlandık ama netice itibarıyla büyük bir başarı kazandık ve yarı finalde oynayacağız. Türkiye'ye saygısızlık etmemek gerek çünkü bu akşam çok iyi futbol oynadılar." ifadelerini kullandı.

Koeman, " Wout Weghorst'u oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Weghorst'u ikinci yarıda sahaya almayı planladık ama ilk yarıda daha erken almayı düşünmedik. Memphis'in önemli bir pozisyonu oldu ve daha sonra orta sahada boş oyuncular bulabildik ve tehlikeler oluşturduk. ama daha sonra daha az alan bulabilir hale geldik. Top kayıpları da yaşadık. Rakip takım oyunu domine etti, biz onların etrafından dolanmak zorunda kaldık, biraz savruk oynamaya başladık. Karşı takım büyük istek sergiledi, son derece yüksek kaliteyle futbol oynadılar ve baskı neticesinde rakibin buna cevap vermeye çalışacağı açıktı, bu nedenle ikinci yarıda oyuncu değişikliğine gitmeye karar verdim." şeklinde yanıtladı.

Koeman, "Finalde hangi takımla eşleşmek istersiniz?" sorusuna, "Öncelikle yarı final maçını kazanmak için mücadele etmemiz gerekecek. Çarşamba akşamı iki büyük ülke arasında tarihi olarak da büyük bir mücadele olacak. Finali oynayacak olursak şahsi tercihim İspanya olur çünkü Fransa zaten grubumuzdaydı. Ama önce kendimizi iyi bir yarı final oynamak için hazırlamalıyız." yanıtını verdi.

Koeman, Ferdi'nin Hollanda yerine Türk Milli Takımı'nı seçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Çok iyi performans gösteren bir oyuncu ama bu karar oyuncunun verdiği karar. Türkiye forması giymeyi seçti, kendisine başarılar diliyorum, bu akşam müthiş bir maç oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

De Vrij: "Kazanacağımıza inanıyorduk"

Hollanda'nın ilk golünü atan de Vrij ise, stadyumda çok güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, "Futbolun bir ülkeyi bu şekilde kenetlemesi çok güzel. Kısa bir korner kullandık, beni tutan bir oyuncu yoktu. Topun nereye açıldığını takip ettim, Memphis çok güzel bir top kesti bana doğru, ben de güzel bir kafayla golü atabildim. Önemli bir andı. Sonrasında maça devam ettik ve hızlıca durumu 2-1'e getirdik. Kazanacağımıza inanıyorduk çünkü başka şekilde maçı çeviremezsiniz. Sabırlı oynadık, son maçta da benzer tablolar görmüştük, topu takip etmeye devam ettik, alan açmaya çalıştık. Rakip takım disiplinli oynadı ama giderek daha fazla pozisyon vermeye başladılar. Bizim için yarı finale kalmanın takım olarak anlamı büyük ama henüz işimiz bitmedi. Yarından itibaren güzel bir hazırlığa başlayacağız. İngiltere, çok iyi ve çok kaliteli bir takım ama biz de öyleyiz. Hollanda-İngiltere karşılaşmaları hep güzel olmuştur, yarı finalde olduğu zaman çok daha güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Karşılarında güçlü bir takım olduğunun altını çizen de Vrij, "Türkiye'nin takım olarak hangi noktalarda güçlü olduğunu biliyorduk, savunmayı iyi yaptıklarını, 5'li oynamaya çalıştıklarını ve bize alan bırakmamaya çalışacaklarını biliyorduk. Maça çok iyi başladık, boş oyuncuları bulabildik ama sonrasında çok fazla top kaybetmeye başladık. Bu da rakibin istediği şeydi, çok hızlı ve çok teknik oyuncuları var. Onlar hakimiyeti ele almaya başladı, hak ettikleri golü buldular. Kendimize inanmaya devam ettik ve sonucunu aldık." şeklinde konuştu.

Attığı gol sonrasında büyük mutluluk duyduğunu aktaran Hollandalı futbolcu, "Çok önemli bir goldü. İkinci yarıda maçı kazanacağımıza inanmaya ve boş alan bulmaya devam ettik. Bu alanlar oldukça artmaya başladı. Netice itibarıyla bunun sonucunu aldık. Son dakikalara gelecek olursa acı çekilecekse bunu beraber çekmeyi bilecek bir takımız. Bu da beni çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.