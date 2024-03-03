Hollandalı Femke Bol, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazandı

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede Hollandalı Femke Bol, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki organizasyonda kadınlar 400 metre finali koşuldu.
Müsabakayı 49.17 saniyeyle birinci sırada bitiren Bol, ilk dünya salon şampiyonluğunu yaşadı. Hollandalı atlet, kendisine ait dünya salon rekorunu da geliştirdi.
Hollandalı Lieke Klaver 50.16 saniyeyle gümüş, ABD'li Alexis Holmes ise 50.24'lük derecesiyle bronz madalya aldı.
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