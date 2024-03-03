Hollandalı Femke Bol, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Hollandalı Femke Bol, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazandı

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre finalinde Hollandalı Femke Bol, 49.17 saniyeyle birinci olarak altın madalya kazandı. Bol ayrıca dünya salon rekorunu da geliştirdi. Gümüş madalyayı Hollandalı Lieke Klaver, bronz madalyayı ise ABD'li Alexis Holmes aldı.

03.03.2024 00:23
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Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede Hollandalı Femke Bol, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

İskoçya'nın Glasgow kentindeki organizasyonda kadınlar 400 metre finali koşuldu.

Müsabakayı 49.17 saniyeyle birinci sırada bitiren Bol, ilk dünya salon şampiyonluğunu yaşadı. Hollandalı atlet, kendisine ait dünya salon rekorunu da geliştirdi.

Hollandalı Lieke Klaver 50.16 saniyeyle gümüş, ABD'li Alexis Holmes ise 50.24'lük derecesiyle bronz madalya aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hollandalı Femke Bol, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollandalı Femke Bol, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazandı - Son Dakika
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