Hollandalı Jeffrey Herlings, MXGP'nin Afyonkarahisar'daki yarışını kazanarak şampiyon oldu
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı. MXGP'de Hollandalı Jeffrey Herlings birinci olarak şampiyonluğunu ilan ederken, Slovenyalı Tim Gajser ikinci, Fransız Romain Febvre üçüncü sırada yer aldı.
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. Ayak yarışları kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen MXGP'nin 17. Ayak 1. Yarışı sonunda Hollandalı Jeffrey Herlings şampiyonluğunu ilan etti.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Gençler Motokros Şampiyonası 1. Ayağı ve MXGP'nin 17. Ayak 1. yarışı gerçekleştirildi. Şampiyonanın 1. ayağında Alman sporcu Simon Langenfelder damalı bayrağı ilk sırada görürken, İspanyol Guillem Farres ikinci, Güney Afrikalı Camden Mc Lellan üçüncü oldu.
MXGP'nin 17. Ayak 1. Yarışında Hollandalı Jeffrey Herlings birinci, Slovenyalı Tim Gajser ikinci, üçüncü ise Fransız Romain Febvre oldu.
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