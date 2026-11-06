Hong Kong Açık'ta Zeynep Sönmez, Liu'ye 2-0 yenilerek çeyrek finalde veda etti - Son Dakika
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Hong Kong Açık'ta Zeynep Sönmez, Liu'ye 2-0 yenilerek çeyrek finalde veda etti

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong Açık'ta çeyrek finalde ABD'li Claire Liu'ye 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. WTA 250 düzeyindeki sert zemin turnuvasında dünya tekler sıralamasının 67. basamağındaki Sönmez, 102. sıradaki Liu'ya kaybetti.

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Hong Kong Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde ABD'li Claire Liu'ye 2-0 kaybederek elendi.

Dünya tekler sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, WTA 250 düzeyinde sert zeminde oynanan organizasyonun çeyrek finalinde klasmanın 102 numarası ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.

Milli tenisçi, rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hong Kong Açık'ta Zeynep Sönmez, Liu'ye 2-0 yenilerek çeyrek finalde veda etti - Son Dakika
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