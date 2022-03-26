Horozkentspor 6'da 6 yaparak ilk yarıyı lider tamamladı - Son Dakika
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Horozkentspor 6'da 6 yaparak ilk yarıyı lider tamamladı

26.03.2022 16:19
Horozkentspor 6'da 6 yaparak ilk yarıyı lider tamamladı

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda 7. haftada ev sahibi Horozkentspor, Konya İdmanyurdu mücadelesinde 6-0 mağlup etti.

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda 7. haftada ev sahibi Horozkentspor, Konya İdmanyurdu mücadelesinde 6-0 mağlup etti.

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Üstek Horozkentspor, 7. hafta maçında konuk ettiği Konya İdmanyurdu'nu 6-0 mağlup etti. İlk yarının son maçını da kazanarak, 6 maç kazanan Yeşil Siyahlılar 3 puan getirdi. Horozkentspor'da Havane 2 gol atarken, Sude, Sıla, Huriye'nin attığı gollerin ardından karşı takımın kendi kalesine attığı golle 6-0 farkla Konya İdmanyurdu'nu mağlup etti.

Genç horozlar 6'da 6 yaparak 18 puanla ilk yarıyı lider tamamladı

Akkonak Stadında oynanan maçta etkili başlayan ev sahibi Yeşil Siyahlılar 14. dakikada kaptan Havane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikada suskun golcü Sude ile farkı 2-0'a çıktı. 23. Dakikada Sıla ile 3-0 farka yükseldi. 45. dakikanın sonunda Havane farkı 4-0'a yükseltti. İlk yarıyı 4-0 tamamlayan Horozkentspor'un rakibi 58. dakikada Konya İdmanyurdu oyuncusu Sena'nın kendi kalesine attığı golle durum 5-0 oldu. Yeşil Siyahlı oyuncu 79. dakikada Huriye ile bir gol daha bulan takım, Konya ekibini 6-0 mağlup ederek ilk haftasını Bay geçtiği grubunda 6'da 6 yaparak 18 puanla ilk yarıyı lider tamamladı. - DENİZLİ

Horozkentspor 6'da 6 yaparak ilk yarıyı lider tamamladı
Horozkentspor 6'da 6 yaparak ilk yarıyı lider tamamladı
Horozkentspor 6'da 6 yaparak ilk yarıyı lider tamamladı
Horozkentspor 6'da 6 yaparak ilk yarıyı lider tamamladı

YORUMLAR
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Futbol, Konya, Sıla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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