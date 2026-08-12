Hradec Kralove Beşiktaş'la Yeniden Kapışıyor - Son Dakika
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Hradec Kralove Beşiktaş'la Yeniden Kapışıyor

Hradec Kralove Beşiktaş\'la Yeniden Kapışıyor
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Teknik direktör Horejs, Beşiktaş karşısında iyi bir sonuç almayı ve tur atlamayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Çekya ekibi Hradec Kralove'da teknik direktör David Horejs, iyi bir sonuç alarak turu atlamak istediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Horejs ve takım kaptanı Vladimir Darida, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk maçta daha iyi oynadıklarını belirten 49 yaşındaki teknik adam, "Ayağımıza şanslar da geldi ama biz kullanamadık. Beşiktaş o şansı kullandı. Futbol bu, yarın tekrar karşılaşacağız. İyi bir sonuç almak istiyoruz." dedi.

Çek teknik direktör, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu stattaki atmosfer yaşanması gereken bir atmosfer. Böyle bir maça çıkacak olmaktan gurur duyuyorum. Yarın sonuna kadar mücadele edeceğiz. İlk maçı kendi sahamızda kaybettik. Mücadele edeceğiz ama saldırmayacağız. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bizi hemen cezalandırabilirler. Maçın içinde kalmak istiyoruz. 1-0 değişebilir bir skor, gol atarsak her şey değişebilir. Rakibimizi gözümüzde büyütmüyoruz."

Siyah-beyazlıların Sırp golcü Dusan Vlahovic ile anlaştığını duyduğunu aktaran David Horejs, "Rakibimizde Trossard da var. Bizim için çok güzel atmosfer. Rakibin böyle oyuncuları olması, bu kadar büyük bir takımla oynamak gurur verici. Vlahovic'in kadroda olacağını sanmıyorum. Onlarla ilgili hazırlık yapmadık. Biz kendi futbolumuzu oynayacağız. Büyük bir rakibe karşı, büyük oyunculara karşı oynamak çok iyi bir durum. Yarın turu atlamak istiyoruz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Horejs, sakatlığını atlatan Adam Vlkanova'nın da yarın kadroda olabileceğini aktardı.

Kaptan Vladimir Darida ise karşılaşmanın dolu tribünler önünde oynanmasını beklediğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"İnanılmaz bir atmosfer olacak. Benim ve arkadaşlarım açısından da pozitif tarafları olacak. Takım olarak inanılmaz bir tecrübe kazanacağız. Bu atmosferde daha önce oynamamış arkadaşlarımız da var. Yarınki karşılaşmanın güzel bir maç olmasını diliyorum. Diğer oyuncularla da görüştüm. En iyi şekilde bu atmosferden çıkmayı umut ediyorum. Plzen'de forma giydiğimde Beşiktaş'a karşı çok genç yaşta oynadım. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Maçı kaybettik. Daha sonra Fenerbahçe'ye karşı oynadım ve gol de attım. Ancak yine kaybettim. Bu üçüncü maçım olacak. Artık galip gelmek istiyorum."

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hradec Kralove Beşiktaş'la Yeniden Kapışıyor - Son Dakika

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