A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu

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A Millî Takımımızın, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

GENÇ YILDIZLAR İLK KEZ KADRODA

A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk forma giymeleri halinde ilk defa A Milli Takım formasıyla sahaya çıkmış olacaklar.

İşte A Milli Takım'ın kadrosu;