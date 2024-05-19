Huğlu Mahallesi\'nde Bisiklet Turu Düzenlendi

Spor

Konya'nın Beyşehir ilçesinin önde gelen av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesi'nde bu yıl ikinci kez düzenlenen "Pedalla genç kal" bisiklet turuna mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği ile Huğlu Bisiklet Topluluğu tarafından müşterek olarak gerçekleştirilen ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile diğer yerel firmaların destek sağladığı tura büyük bölümü ilk, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 200'e yakın bisiklet tutkunu katıldı. Mahalle meydanında başlayan ve tur güzergahı boyunca 10 kilometre pedal çeviren katılımcılar, ardından turu tamamladı. Katılım sağlayan her öğrenciye kask hediye edilen turda tüm katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler verildi. Program yemek ikramının ardından son buldu. - KONYA