Hull City, Alman teknik direktör Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Hull City, Alman teknik direktör Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Hull City, Alman teknik direktör Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 48 yaşındaki Alman teknik direktör Tim Walter'ı 3 yıllığına takımın başına getirdiğini duyurdu. Walter, daha önce Hamburg'ta görev yapmıştı.

31.05.2024 17:02
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Alman teknik direktör Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni teknik direktörünü duyurdu. İngiliz ekibi, 48 yaşındaki Alman teknik direktör Tim Walter'ın 3 yıllığına takımın başına getirildiğini açıkladı. Konuya ilişkin kulüpten yapılan paylaşımda, "Tim Walter'ı yeni teknik direktörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoşgeldin Tim" ifadeleri kullanıldı.

48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Bundeliga 2 ekiplerinden Hamburg'ta görev almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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