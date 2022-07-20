Hull City, Antalyasporlu Doğukan Sinik ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Hull City, Antalyasporlu Doğukan Sinik ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

20.07.2022 18:54
Hull City, Antalyasporlu Doğukan Sinik ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Championship takımlarından Hull City, kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

İngiltere Championship takımlarından Hull City, kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Antalyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan milli futbolcu, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 kez ağları sarstı.

Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile İranlı Allahyar Sayyadmanesh'i de sezon öncesi kadrosuna katmıştı.

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Kaynak: AA

Doğukan Sinik, Antalyaspor, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City, Antalyasporlu Doğukan Sinik ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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