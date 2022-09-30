Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi

30.09.2022 13:37
Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yapılan açıklamada, Shota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.

ACUN ILICALI: GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞADIK

Kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili açıklama yapan Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceğiyle ilgili birkaç görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sonucunda görüşlerimizin ortak olmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Shota ve Peter'a teşekkür ediyoruz. En büyük saygılarımızla ve geleceğe yönelik sevgi dolu dileklerimizle ayrılıyoruz. Şimdi odak noktamız Andy ile takımı desteklemek ve bu kulübü ileriye taşımak için mümkün olan en iyi adayı bulmak" ifadelerine yer verdi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı İngiltere Savunma Bakanı Wallace'den Kiev'e ziyaret İngiltere Savunma Bakanı Wallace'den Kiev'e ziyaret
Kaynak: DHA

Acun Ilıcalı, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 20:52:01. #1.12#
SON DAKİKA: Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement