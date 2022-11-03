Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı

03.11.2022 16:16

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni teknik direktörünü açıkladı. Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Rosenior, futbolculuk kariyerinde 2010-2015 yılları arası Hull City forması giymişti.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, alınan kötü sonuçların ardından Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile 30 Eylül'de yolları ayırmış ve bu süreçte takımı, yardımcı antrenör Andy Dawson yönetmişti.

2 BUÇUK YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

18 haftası tamamlanan ligde 20 puanla 21. sırada yer alan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de teknik direktörlük görevine Liam Rosenior getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik direktör Rosenior'la iki buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hull City'de teknik direktörlüğe Liam Rosenior getirildi

ROSENIOR KİMDİR?

Futbolculuğu döneminde 2010-15 sezonları arasında Hull City forması giyen Liam Rosenior, 2018 yılında Brighton & Hove Albion'un 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2019'da Derby County'nin teknik ekibine katılan Rosenior, teknik direktör Wayne Rooney'nin istifasının ardından geçici olarak kısa bir süre takımı çalıştırmıştı.

Kaynak: AA
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Hull City, England, Spor, Son Dakika

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