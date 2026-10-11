Hull City, Everton ile 2-2 berabere kalıp puanını 9'a çıkardı - Son Dakika
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Hull City, Everton ile 2-2 berabere kalıp puanını 9'a çıkardı

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Premier Lig'in 6. haftasında MKM Stadyumu'nda oynanan maçta Hull City ile Everton 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City sezonun 2. beraberliğini alıp 9 puana ulaştı, Everton ise puanını 10 yaptı.

Hull City, Premier Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 6. haftasında Hull City ile Everton, MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda karşılıklı atılan gollerle mücadele 2-2 sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini 48. dakikada Joe Gelhardt ve 74. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi kaydederken, Everton'ın golleri ise 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ve 67.dakikada Thiemo Barry'den geldi.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu sezonki 2. beraberliğini aldı ve puanını 9'a çıkardı. Everton ise puanını 10 yaptı.

Kaynak: İHA
Acun IlıcalıHull CityEvertonSporSon Dakika

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