Hull City Finale Yükseldi!
Hull City Finale Yükseldi!

Hull City Finale Yükseldi!
12.05.2026 00:58
Hull City, Millwall'ı 2-0 mağlup ederek Championship play-off finaline adını yazdırdı.

Hull City, Championship yükselme play-off yarı finalinde Millwall'ı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig yolunda çok önemli bir adım attı. Championship'te normal sezonu 6. bitiren ve play-off hakkı elde eden Hull City, play-off yarı finalinde ilk maçta berabere kaldığı Millwall'a konuk oldu. Kaplanlar, 2. yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak final biletini aldı.

Hull City, finalde Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Premier Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan final mücadelesine 23 Mayıs'ta Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

