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Hull City, Millwall'ı mağlup ederek play-off hattına girdi - Son Dakika
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Hull City, Millwall'ı mağlup ederek play-off hattına girdi

Hull City, Millwall\'ı mağlup ederek play-off hattına girdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te Millwall'ı 1-0 yenerek play-off hattına girdi. Ozan Tufan'ın da forma giydiği maçta Jaden Philogene-Bidace'in golüyle galip gelen Hull City, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 45'e yükseltti. İngiliz ekibi, 6. sıraya çıkarak play-off hattına girmeyi başardı.

03.02.2024 20:30
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İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Millwall'ı 1-0 mağlup ederek play-off hattına girdi.

İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City, sahasında Millwall ile karşı karşıya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve ligde play-off yarışı veren Hull City'de milli futbolcu Ozan Tufan mücadeleye 11'de başladı. Turuncu-siyahlılar, 5. dakikada Jaden Philogene-Bidace'in ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Hull City, ligde üst üste 2. galibiyetini elde ederek puanını 45'e yükseltti. Ligde 6. sıraya çıkan Hull City, play-off hattına da girmiş oldu. İngiliz ekibinin yeni transferi Abdulkadir Ömür ise yedek kulübesinde bulunurken, maçta süre alamadı.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hull City, Millwall'ı mağlup ederek play-off hattına girdi - Son Dakika
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