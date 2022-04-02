Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor - Son Dakika
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Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor

02.04.2022 00:00
Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor

Hull City, sahasında Huddersfield'a 1-0 mağlup oldu ve üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, Şota Arveladze yönetiminde çıktığı 13 maçta yalnızca 3 galibiyet alması taraftarın tepkisine yol açtı.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, İngiltere Championship'in 40. hafta maçında Huddersfield'ı ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden ev sahibi takım, kötü gidişatı durduramadı.

ŞOTA ARVELADZE YÖNETİMİNDE 7. MAĞLUBİYET

Karşılaşma'nın 45+2. dakikasında çift sarı karttan kırmızı göre Eaves, Hull City'i 10 kişi bıraktı. Huddersfield'a galibiyeti getiren golü ise 79. dakikada Toffolo kaydetti. Bu sonuçla üst üste 2. mağlubiyetini alan Hull City, Şota Arveladze yönetiminde çıktığı 13. karşılaşmada toplam 7. mağlubiyetini almış oldu.

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Şota Arveladze, Acun Ilıcalı, Hull City, England, Spor, Son Dakika

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