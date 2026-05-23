Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship Play-Off Finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenip Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Championship Play-Off Final müsabakasında, Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Hull City Premier Lig'e yükseldi. Wembley'de oynanan karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oliver McBurnie kaydetti.

Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti. - İSTANBUL