Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdı

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sezonu play-off'un dışında tamamlayan Hull City'de Rosenior'un sözleşmesi feshedildi. Ilıcalı, geleceğe dair vizyonlarının uyumlu olmadığını belirterek değişiklik yapmanın zamanının geldiğini ifade etti.

07.05.2024 18:08
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İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Championship'te sezonu 70 puanla 7. sırada bitirerek play-off'un dışında kalan Hull City'de Teknik Direktör Liam Rosenior'un sözleşmesi feshedildi. Kasım 2022'de takımın başına geçen İngiliz teknik adam, bu süreçte 78 maçta 27 galibiyet, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Acun Ilıcalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada en zor kararlardan biri olduğunu belirterek, "Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, bu anlardan kişisel duyguları uzaklaştırmalı ve kulübün uzun vadeli vizyonunun düşüncemin merkezinde olmasını sağlamalıyım. Liam'ın gelişinden bu yana görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak geleceğe dair vizyonlarımızın uyumlu olmadığı ortaya çıktı ve artık bir değişiklik yapmanın zamanının geldiğini hissediyorum. Felsefemiz açık; bu kulübü ileriye taşımaya devam edeceğiz ve bunu yaparken de taraftarlarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim. Bu kulübün neler başarabileceğini biliyorum ve bunun peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Son iki yıldır kadromuzu geliştirmek için çok çalıştık. Artık elimizde çok sayıda yetenekli oyuncu var ve bu kulübe ve taraftarlarına hak ettikleri başarıyı kazandırmak için yatırım yapmaya ve oyuncu kadromuzu geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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