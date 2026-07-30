Hull City ve Corendon İş Birliği Yenilendi - Son Dakika
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Hull City ve Corendon İş Birliği Yenilendi

Hull City ve Corendon İş Birliği Yenilendi
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Hull City, Corendon Airlines ile iş birliğini uzattı. Başkan Acun Ilıcalı, sponsorluğu değerli buldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Corendon Airlines ile iş birliğinin uzatıldığı ve iki marka arasındaki ortaklığın yeni sezonda da devam edeceği açıklandı.

İngiltere'nin köklü ekiplerinden Hull City, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında medya mensuplarıyla bir araya geldi. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Sergej Jakirovi, Hull City futbolcuları Lewie Coyle ve Oli McBurnie'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda takımın sezon öncesi hazırlıkları, Premier Lig hedefi doğrultusundaki planlamaları, yeni sezon yapılanması ve kulübün gelecek dönem vizyonu değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Hull City'nin resmi sponsoru Corendon Airlines ile devam eden iş birliğinin kulübün uluslararası yolculuğuna sağladığı katkıya dikkat çekilirken Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'e, Acun Ilıcalı tarafından forma takdim edildi.

Corendon Airlines, Hull City'nin yanında

2022 yılından bu yana Hull City'nin resmi sponsoru olan Corendon Airlines, kulübün yurt dışı seyahatlerinde güvenilir çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Uluslararası spor organizasyonlarına ve kulüplere verdiği desteği sürdüren Corendon Airlines, Hull City'nin Premier Lig hedefi doğrultusundaki yolculuğunda da önemli iş ortaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Yıldıray Karaer: "Bu yolculuğun bir parçası olmak bizim için büyük bir değer"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hull City ile 5 sezondur devam eden iş birliğimizi aynı heyecan ve karşılıklı güven anlayışıyla sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa ve İngiltere pazarlarında faaliyet gösteren bir havayolu olarak, bu pazarlarda kalıcı başarı elde etmenin ne kadar emek gerektirdiğini çok iyi biliyoruz. Hull City'nin ortaya koyduğu gelişim ve ulaştığı nokta da bu açıdan son derece kıymetli. Bu yolculuğun bir parçası olmak ve markamızın uluslararası görünürlüğünü birlikte güçlendirmek bizim için büyük bir değer. Bize duydukları güven için teşekkür ediyor, iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyoruz. Hull City'nin yeni sezonda hedeflerine ulaşacağına inanıyor, Premier Lig yolculuğunda kulübün yanında olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı: "Bu beraberliğin manevi değeri benim için çok önemli"

Sponsorluğun manevi olarak da kendileri için önemli olduğuna değinen Acun Ilıcalı ise, "Hayatta en değer verdiğim şey zor zamanlarımda beni destekleyen sevdiklerimdir. Yıldıray bey ile de 4-5 sene önce tanıştık ve kendisi o dönemde Hull City'ye sponsor oldu. Sponsorluğu bizim için çok değerliydi. Küme düşme korkusu yaşadığımızda bile arkamızda durdu. Arkadaşlığın, dostluğun, desteğin ne olduğunu bize çok güzel gösterdi. Şartlar ne olursa olsun Corendon'un hep bizimle olmasını istedik. Çok güzel bir anlaşma sağladık. Tekrar onlarla beraber olacağız. Benim için bu beraberliğin manevi değeri çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City ve Corendon İş Birliği Yenilendi - Son Dakika

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