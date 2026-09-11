Hull City'yi 2'de 2 yapan Jakirovic ağustos ayının teknik direktörü seçildi - Son Dakika
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Hull City'yi 2'de 2 yapan Jakirovic ağustos ayının teknik direktörü seçildi

Hull City\'yi 2\'de 2 yapan Jakirovic ağustos ayının teknik direktörü seçildi
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İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, ağustos ayının teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübü çalıştıran Jakirovic, Ağustos 2016'dan bu yana ödülü kazanan ilk Hull City teknik direktörü oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, ağustos ayının teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Premier Lig'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi çalıştıran 49 yaşındaki Sergej Jakirovic'in ağustos ayının teknik direktörü seçildiği duyuruldu.

Ağustos 2016'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk Hull City teknik direktörü olan Jakirovic, Mike Phelan ve Phil Brown'un ardından kulüp tarihinde ödülü kazanan üçüncü teknik direktör oldu.

Hull City, Premier Lig'de sezona Manchester United'ı 2-0, Coventry City'yi de 1-0 mağlup ederek 2'de 2 ile başladı. Kaplanlar, son olarak Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hull City'yi 2'de 2 yapan Jakirovic ağustos ayının teknik direktörü seçildi - Son Dakika

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